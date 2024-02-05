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11:43, 5 февраля 2024Россия

ЦИК нашла 15-процентный брак в подписях за кандидата Надеждина

Комиссия ЦИК нашла 15,348 процента брака в подписях за выдвижение Надеждина

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Центральная избирательная комиссия нашла 15,348 процента брака в подписях за выдвижение Бориса Надеждина в качестве кандидата на выборах президента России. Об этом сообщает ТАСС.

Допустимый брак при выдвижении в качестве кандидата составляет 5 процентов от 60 тысяч проверенных ЦИК подписей. Предварительная рекомендация Избиркома — не регистрировать Надеждина кандидатом.

При этом отмечается, что окончательное решение по регистрации оставшихся кандидатов будет принято 7 февраля.

По состоянию на 5 февраля в качестве кандидатов на предстоящих президентских выборах зарегистрированы четыре политика: глава ЛДПР Леонид Слуцкий, член КПРФ Николай Харитонов, член партии «Новые люди» Владислав Даванков и действующий глава государства Владимир Путин.

Выборы главы государства в России впервые в истории пройдут в течение трех дней — с 15 по 17 марта. Дистанционное голосование на выборах проведут в 29 регионах России. На предстоящих выборах президента России дистанционно потенциально смогут проголосовать 38 миллионов человек, объявила глава ЦИК Элла Памфилова.

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