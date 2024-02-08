В ЦИК назвали число кандидатов в бюллетенях на выборах президента России

Глава ЦИК Памфилова: в бюллетене на выборах президента будет четыре кандидата

По итогам заседания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) стало ясно, что бюллетенях на выборах президента России будет четыре кандидата. Об это заявила глава федерального органа Элла Памфилова, пишет РИА Новости.

Ранее ЦИК отказал в регистрации на выборах четырем кандидатам — лидеру партии «Коммунисты России» Сергею Малинковичу, кандидату от партии «Гражданская инициатива» Борису Надеждину, блогеру Раде Русских и экоактивисту Анатолию Баташеву. Как заявили в комиссии, в подписных листах в поддержку Надеждина и Малинковича количество брака превышает допустимый порог в пять процентов. В свою очередь, Русских и Баташев не смогли собрать требуемое число подписей.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя решения ЦИК, заявил, что комиссия следует установленным для всех правилам.

Первые в истории России трехдневные выборы президента пройдут с 15 по 17 марта. Процедуру регистрации завершили четыре кандидата: действующий глава государства Владимир Путин, представитель КПРФ Николай Харитонов, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий и зампред нижней палаты парламента от «Новых людей» Владислав Даванков.