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12:56, 8 февраля 2024Россия

Песков прокомментировал работу ЦИК при регистрации кандидатов в президенты

Песков: ЦИК при регистрации кандидатов в президенты следует всеобщим правилам
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Сергей Бобылев / Sputnik / Пресс-служба Президента РФ / Reuters

Центризбирком России (ЦИК) при принятии решений о регистрации кандидатов в президенты следует установленным для всех правилам. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости.

«ЦИК четко следует тем правилам, которые установлены для кандидатов», — пояснил представитель Кремля.

Ранее ЦИК отказала в регистрации кандидатом на должность президента лидеру партии «Коммунисты России» Сергею Малинковичу. Из 60 тысяч подписей в поддержку Малинковича 8979 комиссия признала недействительными, что превышает допустимый порог брака в пять процентов.

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В данный момент в качестве кандидатов на предстоящих президентских выборах зарегистрированы четыре политика — глава ЛДПР Леонид Слуцкий, член КПРФ Николай Харитонов, член партии «Новые люди» Владислав Даванков и действующий глава государства Владимир Путин.

Президентские выборы в России впервые в истории пройдут в течение трех дней — с 15 по 17 марта. Дистанционное голосование проведут в 29 регионах страны.

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