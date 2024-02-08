В ЦИК назвали число мертвых душ в подписях Надеждина

ЦИК: в подписных листах в поддержку Бориса Надеждина нашли данные 11 умерших

В подписных листах в поддержку политика Бориса Надеждина нашли данные 11 умерших человек. Такое число мертвых душ назвали представители Центральной избирательной комиссии (ЦИК) в рамках заседания, передает ТАСС.

У кандидата от «Коммунистов России» Сергея Малинковича таких подписей выявили восемь.

Кроме того, ЦИК признал недействительными 9 147 подписей в поддержку Надеждина из отобранных 60 тысяч.

Борис Надеждин до этого просил Центризбирком перенести рассмотрение его регистрации на выборы до 10 февраля. В штабе политика поясняли, что ЦИК обнаружил 15,348 процента брака в подписях в поддержку кандидата от «Гражданской инициативы», а для регистрации кандидатом брак не должен превышать 5 процентов.

Заседание по данному вопросу в итоге согласились провести 8 февраля.

В качестве кандидатов на пост президента России сейчас зарегистрированы четыре политика: глава ЛДПР Леонид Слуцкий, член КПРФ Николай Харитонов, член партии «Новые люди» Владислав Даванков и действующий глава государства Владимир Путин.