ЦИК отказал в регистрации еще одному кандидату в президенты России

ЦИК России отказал в регистрации на выборы президента блогеру Раде Русских

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) приняла решение отказать в регистрации еще одному кандидату в президенты России — блогеру Раде Русских. Это следует из решения комиссии, передает ТАСС.

Русских представила в ЦИК документы для регистрации 31 января. Вместо необходимых для прохождения процедуры 300 тысяч подписей в коробках с подписями избирателей их было всего 476. Блогер также не представила комиссии документ, который подтверждает оплату изготовления подписных листов, и список лиц, которые собирали подписи.

На заседании ЦИК также отказали в регистрации кандидату от партии «Гражданская инициатива» Борису Надеждину и лидеру «Коммунистов России» Сергею Малинковичу. Причиной этому послужило большое число недействительных подписей в поддержку политиков, которое превышает допустимый порог брака в пять процентов.

Таким образом, в качестве кандидатов на пост президента России сейчас зарегистрированы четыре политика: глава ЛДПР Леонид Слуцкий, член КПРФ Николай Харитонов, член партии «Новые люди» Владислав Даванков и действующий глава государства Владимир Путин. В

ыборы в стране пройдут с 15 по 17 марта — впервые в истории России они пройдут в течение трех дней. Некоторые категории граждан смогут проголосовать досрочно. В 29 регионах страны пройдет и онлайн-голосование.