Появились подробности о голосовании военных и жителей новых регионов на выборах

«Ъ»: жители новых регионов и военные смогут досрочно проголосовать на выборах

Жители четырех новых регионов России, а также военные, врачи и строители смогут досрочно проголосовать в течение недели до первого дня выборов президента. Такие подробности стали известны «Коммерсанту».

По его данным, досрочное голосование пройдет в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), а также в Запорожской и Херсонской областях в связи с военным положением. Избиркомы самостоятельно определят срок досрочных выборов.

Федеральный закон «О выборах» гласит, что избиркомы регионов могут разрешить проведение досрочного голосования на полярных станциях, труднодоступных или отдаленных местностях, а также на избирательных участках, располагающихся на судах. Поставить галочку в бюллетене можно не ранее чем за 20 дней до основного голосования.

В связи с этим, согласно действующему законодательству, если выборы назначены на 17 марта, то досрочное голосование может стартовать 25 февраля. Власти четырех новых регионов России и источники газеты подтвердили факт досрочного голосования в субъектах, но не сообщили окончательных дат.

Выборы впервые в истории России пройдут в течение трех дней — с 15 по 17 марта. По последним данным, в качестве кандидатов на пост президента России ЦИК зарегистрировал четырех политиков: главу ЛДПР Леонида Слуцкого, члена КПРФ Николая Харитонова, член партии «Новые люди» Владислава Даванкова и действующего главу государства Владимира Путина.