Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
14:00, 28 октября 2025Путешествия

Россиянин с девушкой и ребенком поехал за марихуаной в Таиланде и получил мачете по голове

Mash: В Таиланде российскому туристу пробили голову мачете
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Российский турист вместе с девушкой и шестилетним ребенком поехал за марихуаной в Таиланде и получил мачете по голове от местных жителей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Уточняется, что инцидент произошел в пригороде Пангана. Блогерша из Красноярска приехала с возлюбленным в местное заведение, в котором продают травку. Они припарковались рядом и пошли за запрещенным веществом, однако продавцам не понравилось, что россиянка снимала происходящее на камеру.

Тайцы бросились бить иностранцев, а мужчине и вовсе пробили голову мачете на глазах у шестилетней девочки. При этом на видео сама блогерша назвала другую причину конфликта: якобы местные были недовольны, что они припарковались прямо на дороге. Россиянка сказала, что ее «адски избили».

Пострадавших забрали в больницу, мужчине наложили 18 швов. У него осколочный перелом черепа и черепно-мозговая травма. Известно, что даже там блогерша продолжала снимать все на камеру и мешать врачам выполнять свою работу.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Умер звезда «Полицейского с Рублёвки» Роман Попов

    Большинство россиян сталкиваются с проблемами в поликлиниках. Как застраховать себя?

    Москвичей призвали готовиться к дождям вместо снега

    Шойгу назвал процент долетающих до российской критической инфраструктуры беспилотников

    Бывший владелец аэропорта Домодедово обжаловал его изъятие

    Жителей российского региона предупредили о тяжелой зиме

    Врач рассказала о пользе стресса в некоторых случаях

    Жители российского региона поделились подробностями блэкаута

    В России ответственную за отлов бродячих собак арестовали из-за нападения на мальчика

    Производство грузовиков в России схлопнулось

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости