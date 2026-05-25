СК начал проверку причастности сына к расправе над исчезнувшим россиянином

СК проверяет причастность сына и его знакомого к убийству отца под Липецком

Следственный комитет (СК) России проверяет версию о причастности 18-летнего юноши и его знакомого к расправе над 42-летним отцом под Липецком. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

По данным правоохранителей, установлено не только местонахождение сына потерпевшего, но и его знакомого. Сейчас они доставляются к следователю.

Ранее стало известно о задержании юноши. По предварительным данным, юноша порезал отца после ссоры с ним.

42-летнего мужчину без признаков жизни нашли в лесу рядом с машиной. Известно, что 22 мая он поехал в Липецк забирать сына из вуза на выходные, однако домой оба так и не вернулись. Родственники обратились в полицию.

