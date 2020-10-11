Робот «Федор» оскорбил российских космонавтов и лишился аккаунта

Аккаунт робота-космонавта «Федора» в Twitter удалили после оскорблений российских космонавтов, передает РИА Новости.

При попытке перейти на пользователя fedor37516789 соцсеть сообщает, что «такой учетной записи нет». Записи остались только у других пользователей в виде скриншотов. Точная причина, почему «Федор» лишился аккаунта, пока неизвестна.

Последними сообщениями в аккаунте робота стали твиты, в которых утверждалось, что российские космонавты были в состоянии алкогольного опьянения на одном из видео.

В опубликованном аккаунтом ролике от 2014 года космонавты Максим Сураев и Александр Самокутяев с красными лицами вместе с космонавтом Еленой Серовой участвуют в съемке видео в защиту тигров. В посте робот попросил отправить его в полет вместо космонавтов-людей, поскольку считает, что будет лучше их, особенно если речь о Сураеве и Самокутяеве. Красными и опухшими лица людей в невесомости становятся из-за того, что кровь приливает к голове, отмечает РИА Новости.

В 2019 году Роскосмос признал этот аккаунт официальным профилем робота. Предполагалось, что с его помощью можно будет следить за подготовкой «Федора» к полету в космос.