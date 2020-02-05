Рогозин ответил на шутку Урганта о психических отклонениях космонавтов

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин ответил ведущему Первого канала Ивану Урганту на шутку о психических отклонениях космонавтов. Комментарий он оставил в своем Twitter-аккаунте.

В программе «Вечерний Ургант» от 4 февраля телеведущий прокомментировал новость о том, что «Роскосмос» ведет переговоры с Центром подготовки космонавтов о снижении требований к кандидатам.

«У человека мечта попасть в космос. Почему какое-то легкое психическое отклонение, которое проявляется в тяге делать дырки дрелью в обшивке, почему судимость по малолетству должны затормозить процесс российской космонавтики», — пошутил Ургант.

«Тут не только шутки и юмор закончатся, но и язык намозолится», — написал Рогозин. По его словам, такое происходит, если человек восемь лет чуть ли не ежедневно ведет развлекательную передачу.

Глава госкорпорации также ретвитнул запись от имени робота Федора (FEDOR — Final Experimental Demonstration Object Research). В ней российская разработка обращается к Урганту и просит его «не предлагать своих друзей» в качестве кандидатов в космонавты из-за снижения требований.

Ранее в январе 2020 года Ургант попал в скандал из-за рождественского выпуска передачи. В эфире был представлен коллаж, похожий на икону рождения Христа, только показанное изображение иллюстрировало американского актера Николаса Кейджа. В выпуске также участвовал французский актер Жерар Депардье, который во время интервью сравнил Христа с поросенком. 28 января Ургант принес извинения православным активистам.

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