Ургант высмеял отмену концертов Элджея и нашел новый смысл в его песнях

Телеведущий Иван Ургант в эфире шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале высмеял отмену концертов рэпера Элджея (настоящее имя — Алексей Узенюк) в Челябинске после жалобы местного депутата Андрея Зеленина на пропаганду наркотиков и разврата в песнях исполнителя. Запись программы доступна на сайте канала.

Ургант заявил, что принимать Элджея за наркомана означает стать жертвой стереотипов. «Почему, если у человека нет зрачков и вялый язык, он сразу наркоман, но почему? Знаете, у нас какие-то представления о наркоманах доисторические, как будто мы живем в 2016 году», — сказал он.

Ведущий также выразил недоумение, в какой из песен депутат обнаружил пропаганду запрещенных веществ и разврата, и постарался найти новый смысл в композициях репера. По мнению Урганта, песня со словами «Я хочу тебя на 360» позволяет школьникам не только потанцевать, но и подтянуть геометрию, песня «Рваные джинсы» учит опрятности, а в треке «Бошки дымятся» речь идет о подготовке учеников к экзамену.

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Ургант упомянул, что у Элджея есть песня и про Челябинск. По мнению ведущего, трек «Розовое вино», в котором есть строчки «Здесь так красиво, я перестаю дышать», подразумевает, что Челябинск не только красивый город, но и центр тяжелой промышленности.

Ведущий отметил, что депутат имел полное право подать запрос, однако поставил под сомнения действия организаторов, которые сразу отменили концерт. «Что может быть интереснее проверки на наличие наркотиков и разврата? Я предлагаю создать всероссийский комитет по разврату и наркотикам», — заявил он. Ургант добавил, что в качестве членов комитета по разврату могли бы выступить участники проекта «Дом-2», а членов комитета по наркотикам уже арестовали по делу журналиста Ивана Голунова.

Как пишет «Коммерсант», Зеленин направил по поводу выступления Элджея запросы в региональные прокуратуру, ФАС, МВД, Министерство культуры и управление Роскомнадзора. По мнению продавцов билетов, именно возможная проверка стала причиной отказа площадки проводить концерт. Представители дворца спорта «Юность», где должен был пройти концерт, объяснили произошедшее тем, что менеджеры рэпера не вышли вовремя на связь для заключения договора. Представители артиста ситуацию никак не комментируют.

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