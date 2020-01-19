В РПЦ поддержали требование лишить Урганта гражданства из-за шуток о Христе

Настоятель храма святого Феодора Студита, протоиерей Всеволод Чаплин подписал петицию, авторы которой призывают лишить телеведущего Ивана Урганта российского гражданства из-за шуток о христианстве. Об этом он рассказал порталу URA.RU.

По словам священнослужителя, люди, которые не имеют нравственной и культурной чуткости в отношении святых русского народа, не должны разворачивать шоу на его средства. Чаплин подчеркнул, что речь идет не только об Урганте и его госте — французском актере Жераре Депардье, но и в целом о всей политике государства.

При этом Чаплин счел кощунством произошедшее на шоу и напомнил, что священные предметы и символы защищены законом. «Для нас, православных христиан, [они] важнее жизни, мы умираем за эти символы», — объяснил протоиерей. Он заявил, что с удовольствием подписал появившуюся петицию.

Протоиерей предположил, что телеведущий мог не иметь злого умысла и пошутил спонтанно. Однако он обратил внимание на то, что «подобного рода господа» оказываются предельно осторожны, когда говорят о вещах, которые значимы для них, их этноса и социальных групп.

Петиция с соответствующим требованием появилась на сайте CitizenGo 15 января. Православное общественное движение «Сорок сороков» возмутил показанный в начале выпуска коллаж с американским актером Николасом Кейджем, который они посчитали пародией на икону с изображением Рождества Иисуса Христа. Кроме того, в эфире передачи Депардье сравнил Христа с поросенком.

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