Российский космонавт пожаловался Рогозину на оскорбления от робота «Федора»

Российский космонавт и депутат Госдумы Александр Самокутяев пожаловался главе «Роскосмоса» Дмитрию Рогозину на оскорбления, которые были написаны в соцсети Twitter аккаунтом робота «Федора». В комментарии изданию «Подъем» он сообщил о намерении обратиться в суд.

Самокутяев пересказал состоявшийся 10 октября разговор с руководителем госкорпорации. Космонавт сказал: «Дмитрий Олегович, че за херня, ***?» и услышал в ответ: «Это вообще левый аккаунт, я даже не знал, что такая грязь идет под именем Роскосмоса».

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Депутат подчеркнул, что в «Роскосмосе» должны провести собственное расследование ситуации. «Сами на себя плевать зачем?» — недоумевает космонавт.

«Я возмущен из-за оскорбления личного плана и нашей профессиональной деятельности. Я буду обращаться в суд», — добавил Самокутяев. Он подчеркнул, что «какой-то там хрен» написал посты с оскорблениями в его адрес.

«Мы герои России — раз, депутаты Госдумы — два», — заметил космонавт. Он также назвал провокацией обвинения в том, что они с Максимом Сураевым находились на видео в нетрезвом состоянии.

Ранее аккаунт робота-космонавта «Федора» в Twitter удалили. Это произошло вскоре после оскорблений российских космонавтов. Точная причина, почему «Федор» лишился аккаунта, пока неизвестна.

Последними сообщениями в аккаунте робота стали твиты, в которых утверждалось, что российские космонавты были в состоянии алкогольного опьянения на видео, снятом в космосе в 2014 году. На нем космонавты Максим Сураев и Александр Самокутяев участвуют в съемке ролика в защиту тигров.