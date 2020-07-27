Определена дальнейшая судьба робота «Федора»

Робот «Федор», побывавший в 2019 году в космосе, будет использоваться для тестирования новых технологий, которые впоследствии применят при создании другого российского космического андроида. О такой судьбе «Федора» в беседе с РИА Новости рассказал исполнительный директор НПО «Андроидная техника» Евгений Дудоров.

«Дальнейшее использование предполагается в качестве одного из технологических макетов при работе по проекту "Теледроид". Это проект по созданию робототехнического комплекса антропоморфного типа, который должен работать на поверхности МКС, выполнять целый ряд технологических операций», — пояснил Дудоров.

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По данным эксперта, в настоящее время робот находится в ракетно-космической корпорации «Энергия», которая производит космические корабли «Союз». Однако уже находятся на оформлении документы, закрепляющие перевод «Федора» в главный НИИ «Роскосмоса».

О готовящейся замене «Федора» «Теледроидом» стало известно в сентябре прошлого года. Уточнялось, что в 2020 году начнется сборка первых образцов робота. Заменить предыдущую версию было решено из-за ног андроида — «Федору» они мешали для работы в открытом космосе.