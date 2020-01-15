Наука и техника
 
Не только почитать, но и посмотреть — в нашем Instagram
Последние новости
Стало известно о второй попавшей в украинский самолет иранской ракете
Обнаружено самое древнее вещество на Земле
Российскую учительницу потребовали уволить за покупку нижнего белья
Прихожан придумали завлекать в церковь неоновой подсветкой 
Ведущая в прямом эфире узнала о смерти брата и смогла удержаться от слез
Отец Меган Маркл решил дать показания против дочери
Худшей в мире валюте пообещали очередной обвал
Российский телеканал назвал Макгрегора пижоном и балаболом
Мировой экономике предрекли радикальные перемены
Новости партнеров

Федора решили заменить более приятным роботом

Перейти в «Мою Ленту»

Робот-андроид проекта «Испытатель» для космического корабля «Орел» будет значительно отличаться от своего предшественника Skybot F-850, более известного как Федор (FEDOR). Об этом агентству ТАСС рассказали в НПО «Андроидная техника».

«Однозначно он будет меньше и легче. Визуально он будет приятнее: более обтекаемая конструкция и больше пластических элементов», — отметили на предприятии, уточнив, что окончательный облик робота будет определен после подписания контракта с Роскосмосом.

В ноябре 2019 года исполнительный директор «Роскосмоса» по перспективным проектам и науке Александр Блошенко заявил, что вместо Федора на корабле «Орел» в космос полетит созданный на его платформе робот Артем (ARTEM — Automatic Research and Testing Machine). По его словам, новый робот получит доступ к управлению кораблем и будет выполнять определенные функции самостоятельно. Кроме того, он станет «элегантнее», чем предшественник.

Антропоморфный робот-спасатель FEDOR создан «Андроидной техникой» и Фондом перспективных исследований по заказу МЧС России. Соответствующие разработки начались в 2014 году. На создание робота ушло 300 миллионов рублей.

Первый полет на новом пилотируемом транспортном корабле «Орел» запланирован на 2025 год. По поручению президента России Владимира Путина в 2023 году начнутся его испытания.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!


Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Имя нового робота «Роскосмоса» совпало с именем внука Рогозина
У «Роскосмоса» зафиксировали «выброс бреда»
Робота Федора уличили в воровстве фотографий
Другие материалы рубрики
Наука и техника00:07Сегодня

«Предки славян кочевали по долинам рек»

Толпы дикарей изменили карту Европы и ход истории. Может ли это повториться?
06:31Сегодня

Обнаружено самое древнее вещество на Земле

00:10Сегодня

Американские стратегические бомбардировщики потеряли термоядерные бомбы

20:5914 января

Рассекречен самый мощный смартфон Samsung

Наука и техника00:01 9 января

Обогащенный Иран

Чем для США обернется война с Ираном
20:0614 января

Побит новый температурный рекорд

19:0314 января

На компьютеры с «Эльбрусом» нашелся первый покупатель

17:3214 января

Производитель «Буков» предупредил об угрозе ПВО

Наука и техника00:01 8 января

Русский десант

В 2020 году Китай побьет рекорды СССР в космосе, а Россия отправит на Марс «Казачка»
17:2014 января

Созданы первые в мире биороботы

00:33Сегодня

США объяснили отказ поставлять Patriot другим странам

15:5414 января

Назван самый прочный смартфон

Россия
Послание Путина покажут на больших городских экранах
«Каждый житель СССР слышал об этих страшилках»
 
Жителей российского города застали в очереди у помойки с просроченной едой
В России изменят правила продажи лекарств и курения кальянов
Эти законы повлияют на миллионы россиян: чем Госдума займется в начале 2020 года
Избивший россиянина врач скорой рассказал о произошедшем
«Для начала нужен элементарный рост зарплаты»
Чего россияне ждут от жизни в 2020 году
В Москве согласовали антифашистский марш
Все материалы
Мир
Стало известно о второй попавшей в украинский самолет иранской ракете
Африканские страсти
Россия и Турция хотят остановить войну в Ливии. Почему для них это так важно?
В Иране задержали автора видео с попаданием ракеты в украинский самолет
Китай, уходи!
На Тайване взяли власть сепаратисты. У США и Китая появился еще один повод для конфликта
По военной базе США в Ираке нанесли ракетный удар
Иран признал ответственность за гибель украинского Boeing
Система ПВО приняла пассажирский самолет за крылатую ракету
В Испании заявили о химической угрозе из-за взрыва завода
Все материалы
Бывший СССР
Украина за год запретила ввоз около миллиона книг из России
Штурм президентского дворца в Сухуме 9 января 2020 года«Невозможно ничего сделать по закону»
В Абхазии снова свергли президента. Почему здесь так часто происходят революции?
Украина разъяснила позицию по антисемитизму
Абхазские оппозиционеры штурмуют здание администрации президента в Сухуми, 9 января 2020 годаСухумское дежавю
В Абхазии снова штурмуют президентский дворец. Власти меняются, но не решают проблемы страны
Украина допустила версию умышленной атаки на Boeing 737 в Иране
Александр Лукашенко«Я не пацан»
Зачем Лукашенко тормозит интеграцию с Россией и раскачивает антироссийские протесты
Зеленского заподозрили в тайных переговорах с Россией на курорте
Все материалы
Экономика
Худшей в мире валюте пообещали очередной обвал
Приоткрыть завесу
Что будет с рублем, нефтью и кошельками россиян в 2020 году
Мировой экономике предрекли радикальные перемены
Наполовину полон
Жара разоряет виноградники США и Европы. Россия может на этом заработать
Мировой долг обновил рекорд
Она развалилась
Китай «взломал» западную систему мировой торговли. Спустя 25 лет США решили ее уничтожить
Оценены шансы Белоруссии заменить российскую нефть
Все материалы
Силовые структуры
Свидетеля по делу о нападении на псковских десантников уличили во лжи
«Они рыли могилы для будущих жертв»
В 90-е эта банда держала в страхе все Забайкалье. Ее боссы первыми в России убили вора в законе
Лучшего бомбардира ФСБ уволили за отсутствие декларации о доходах
Жестокие преступления и громкие процессы 2019 года
Чем жила последний год преступная Россия
Тело иностранца обнаружили возле жилого дома в Москве
«Мы тебя закопаем — не в карьере, так в тайге»
Российский город годами страдал от произвола полиции. Теперь его тайны выходят на свет
Россиянин по привычке признался в несуществующем убийстве
Все материалы
Наука и техника
Обнаружено самое древнее вещество на Земле
«Предки славян кочевали по долинам рек»
Толпы дикарей изменили карту Европы и ход истории. Может ли это повториться?
Федора решили заменить более приятным роботом
Будущее, которое мы заслужили
Умная картошка, новые вибраторы и идиотские изобретения главной выставки технологий
Американские стратегические бомбардировщики потеряли термоядерные бомбы
Обогащенный Иран
Чем для США обернется война с Ираном
Рассекречен самый мощный смартфон Samsung
Все материалы
Спорт
Стало известно о тайном романе Неймара и русской модели
С позиции силы
МЮ и «Сити» разгромили соперников, «Ливерпуль» продолжил победную серию — главное в туре АПЛ
Организаторы шоу Навки намекнули на участие Загитовой в новой постановке
Голубоглазый ниндзя
Русский бейсболист вошел в историю японского спорта. Но на родине о нем даже не слышали
Президента Российской премьер-лиги допросили в МВД
«У русского человека украли нацию»
Боец ММА Шлеменко рассказал, кого он считает настоящими врагами России и за что уважает Сталина
Украинский футболист объяснил пользу от встречи со сборной России на Евро
Все материалы
Культура
Титульную песню нового фильма о Бонде запишет 18-летняя поп-звезда
«Бьешь первым или лежишь с разбитым таблом»
Как обычный российский пацан вырос и привез в Россию Rammstein, Motorhead и Metallica
Влад Топалов перенес две операции за две недели
Жди и смотри
Нолан, Финчер, Бонд и «Дюна»: 20 главных фильмов 2020 года
Гитарист российской метал-группы Below The Sun совершил самоубийство
Названы номинанты на «Оскар»
От «Джокера» до Тарантино: кто получит главную кинопремию года
Бывший муж звезды «Ночного дозора» оспорил отцовство через суд
Все материалы
Интернет и СМИ
Ведущая в прямом эфире узнала о смерти брата и смогла удержаться от слез
«Расширить границы женского удовольствия»
Аудиопорно завоевывает мир. Здесь свои правила, но России только предстоит их узнать
Российский телеканал назвал Макгрегора пижоном и балаболом
«Это кошмар. Нельзя этим оскорблять юмор»
Легендарные «Сам себе режиссер» и «Смехопанорама» закрылись. Как мы могли их смотреть?
На «России 1» поблагодарили Меган Маркл за голые фото
«Мы созданы для апокалипсиса»
В России появилась своя «Семейка Осборнов» — Охлобыстины. Они пьют, молятся и ненавидят геев
Возлюбленный Бузовой намекнул на свадьбу
Все материалы
Ценности
Популярная женская процедура станет трендом среди мужчин
Битва полов
Соблазнить мужчину и забыть о войне: зачем женщин заставили полюбить розовый цвет
Российскую модель высмеяли за нелепые ошибки в именах коллег и дизайнеров
Дать ремня
Как мужской аксессуар стал объектом желания модных женщин
Джиджи Хадид заметили в одежде российского дизайнера
«Ты пожалеешь, тебя уничтожат»
Лучшая модель СССР лишилась всего из-за советской власти. И все равно обрела мировую славу
Обладательница восьмого размера груди решила проблему женщин с огромным бюстом
Все материалы
Путешествия
Российских туристов обезопасят от мошенников
«Я узнал, что такое настоящая буря»
Как россиянин очутился на Синае, встретил местную Клеопатру и отправился в пещеру смерти
В США самолет сбросил топливо на детскую площадку у школы
Открытие МиссисипиСын солнца
Как великий завоеватель открыл половину Америки, объявил себя богом и погиб из-за страсти к золоту
Покупателей упавшего Boeing 737 назвали идиотами за просьбу переобучить пилотов
«Нас охраняла тюремная надзирательница»
Россиянка из любопытства отправилась в Новую Зеландию. Что она нашла на другом конце света?
Вонь в дорогостоящем отеле испортила отпуск российского бизнесмена
Все материалы
Из жизни
Мальчика с «чешуей» по всему телу прозвали змеей из-за редчайшей болезни
Елизавета II, Меган Маркл и Принц ГарриЕлизавета II определила будущее принца Гарри и Меган Маркл
Королевская семья дала паре время на переходный период. Что будет дальше?
Родители увлеклись азартной игрой и едва не лишились машины и ребенка
Константин Кокоуров«Кто знает, куда меня может занести»
История россиянина, перебравшегося в столицу Хорватии
Гвардейцы Елизаветы II устроили семь вооруженных налетов за три дня
«Немного похоже на армию»
Офисный аналитик бросил стабильную работу ради того, чтобы стать таксистом. И гордится этим
Девушка пять лет ела только рис и острый перец, похудела и умерла
Все материалы
Renault Arkana против Geely Atlas, Nissan Qashqai и Kia Soul
Большой тест: выбираем кроссовер за полтора миллиона
Дизайнер «исправляет» автомобили, которые ему не нравятся
Некоторым автопроизводителям стоило бы взять его работы на заметку
Автомобили мечты, рожденные в гараже
Им бы выпускаться серийно. Но они существуют в одном или нескольких экземплярах
Какие автомобили отзывали в России в 2019 году
В прошлом году бесплатно отремонтировали 650 тысяч машин
Выбраны лучшие автомобили года в Северной Америке
В России 20-летнюю «Волгу» без пробега продают по цене нового BMW X5
Все материалы
Дом
Мужчина вскрыл чужую квартиру, пожил там четыре месяца и попался
За чужой стеной
Россияне все чаще выбирают аренду жилья. Покупать квартиры стало слишком дорого
«Газпром» купил усадьбу в Крыму за два миллиарда рублей
Торговцы прошлым
Вторичное жилье в России дорожает. Но почему советские квартиры никто не хочет покупать?
Соседи принца Гарри и Меган Маркл согласились молчать об их личной жизни
Получите в бубен
Чем живет самое страшное в мире цыганское гетто
Россиянка переделала церковь в особняк
Все материалы
Нацпроекты
«Донбасс порожняк не гонит»
Зеленский, Ленин и герой Кадыров: о чем Путин рассказал на большой пресс-конференции
«Женщины стали писать, что я не мужик»
Каково быть в России отцом в декрете
«Две недели — ЗОЖ, две недели — запой»
В СССР боролись за здоровый образ жизни. Почему эта пропаганда не сработала?
Дмитрий Медведев«Идеализировать Союз не надо. Это было сложное государство»
Ностальгия по СССР, примирение с Западом и истории 90-х — о чем говорил Медведев в большом интервью
В российских городах проследят за качеством воздуха
В Оренбуржье запустят пункты автоматического весогабаритного контроля
Больше предприятий Башкирии будут повышать производительность труда
Все материалы