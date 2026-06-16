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19:20, 16 июня 2026Путешествия

Пилотов пассажирского самолета начало тошнить во время полета из-за неизвестных паров

Пилотов American Airlines начало тошнить во время полета из-за паров в кабине
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Jeenah Moon / Reuters

Пилотов пассажирского самолета American Airlines начало тошнить во время полета из-за неизвестных паров в кабине. Об этом пишет издание People.

Уточняется, что самолет вылетел из аэропорта Рочестера (штат Нью-Йорк, США) в 19:30 по местному времени 14 июня. Он должен был направляться в Филадельфию, однако был перенаправлен в воздушную гавань города Сиракьюс по причине плохого самочувствия пилотов.

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Их стало тошнить в кабине из-за паров неизвестного происхождения. После приземления их и еще нескольких пассажиров проверили медики. Представитель авиакомпании позже заявил, что у самолета обнаружили техническую неисправность, борт проверит команда инженеров. Рейс до Филадельфии состоялся на следующий день, до этого всех пассажиров разместили в гостинице.

Ранее стюардессу госпитализировали после полета из-за токсичных испарений на борту. Пассажиры рейса, на котором она работала, пожаловались на неприятный запах, исходивший из задней части салона воздушного судна.

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