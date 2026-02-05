Стюардессу госпитализировали после рейса из-за токсичных испарений на борту

Стюардессу British Airways госпитализировали из-за токсичных испарений

Стюардессу авиакомпании British Airways госпитализировали после рейса из-за токсичных испарений в самолете. Об этом сообщает The Standard.

Уточняется, что инцидент произошел на борту лайнера, прилетевшего в Лондон из Доминиканской Республики. Во время полета пассажиры пожаловались на неприятный запах, исходивший из задней части салона воздушного судна. А одна из бортпроводниц почувствовала головокружение и тошноту.

После посадки в лондонском аэропорту Гатвик стюардессу отправили в больницу в качестве меры предосторожности. Больше никому из находившихся на борту людей медицинская помощь не потребовалась.

Как пишет издание, утечки угарного газа в самолетах могут происходить из-за неисправных систем отопления или дефектов выхлопной системы. Пары без цвета и запаха могут быть опасны для жизни. Симптомы отравления включают тошноту, головные боли и затуманенное зрение. Авиационные регуляторы требуют, чтобы определенные типы лайнеров были оснащены детекторами угарного газа для обнаружения подобных проблем.

Ранее самолет авиакомпании Air Canada прервал полет из Новой Зеландии в Канаду из-за странного запаха в кабине пилотов. Пилотам пришлось объявить чрезвычайную ситуацию.