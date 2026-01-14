Пилоты самолета объявили чрезвычайную ситуацию из-за странного запаха в кабине

Самолет Air Canada прервал полет из-за запаха топлива в кабине пилотов

Самолет авиакомпании Air Canada прервал полет из Новой Зеландии в Канаду из-за странного запаха в кабине пилотов. Об этом пишет портал Simple Flying.

Уточняется, что инцидент произошел 13 января на 13-часовом рейсе из Окленда в Ванкувер. Всего через семь минут после начала полета, когда лайнер находился на высоте 12 тысяч футов (около 3,6 тысячи метров), пилоты объявили чрезвычайную ситуацию. Им пришлось выполнить две широкие петли над заливом Хаураки, чтобы сбросить топливо, и вернуться в аэропорт вылета.

В Окленде воздушное судно совершило благополучную посадку, никто из 269 пассажиров и 14 членов экипажа не пострадал. Представитель Air Canada позже подтвердил, что борт прервал полет из соображений предосторожности после того, как пилоты обнаружили запах и пары топлива в кабине. Самолет сняли с эксплуатации для осмотра специалистами по техническому обслуживанию.

В конце декабря 2025 года самолет Delta Air Lines аварийно сел в другом городе из-за неприятного запаха на борту. В салоне находилось 194 пассажира.