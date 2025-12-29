Реклама

Самолет с сотнями пассажиров аварийно сел в другом городе из-за неприятного запаха

Самолет Delta Air Lines с 194 пассажирами аварийно сел из-за запаха на борту
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Самолет Delta Air Lines с сотнями пассажиров аварийно сел в другом городе из-за неприятного запаха. Об этом пишет издание People.

Рейс следовал из Орландо (штат Флорида, США) в Лос-Анджелес (штат Калифорния) 27 декабря. Уточняется, что неприятный запах почувствовали бортпроводники. В итоге пилоты приняли решение перенаправить самолет и совершить аварийную посадку в аэропорту Тампа (Флорида).

По словам представителя авиакомпании, лайнер приземлился в другом городе «из соображений безопасности». Всего на борту находились 194 пассажира. Уточняется, что для них предоставили другой самолет. В итоге им удалось улететь в Лос-Анджелес в этот же день, спустя пару часов после инцидента. Происхождение неприятного запаха на борту пока не было установлено.

Ранее самолет Delta Airlines с сотнями пассажиров на борту попал в аварийную ситуацию и экстренно сел в Японии. Сообщалось, что на борту случились проблемы с гидравлической системой.

