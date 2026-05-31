11:57, 31 мая 2026

Яшина: МАГАТЭ покажут место удара ВСУ по ЗАЭС, когда будет безопасно
Иван Потапов
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Экспертам Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) покажут место удара Вооруженных сил (ВСУ) по Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), когда будет безопасно. Об этом со ссылкой на директора по коммуникациям ЗАЭС Евгению Яшину сообщает ТАСС.

«Это касается вчерашнего удара, экспертам МАГАТЭ мы покажем место прилета, как только позволит обстановка и это станет безопасным для самих сотрудников агентства», — сказала представитель ЗАЭС.

Ранее генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев уточнил, что ВСУ переходят границы здравого смысла, атакуя ЗАЭС.

По его словам, оптоволоконный дрон ВСУ 30 мая целенаправленно атаковал здание ЗАЭС, в результате чего в стене энергоблока № 6 возникла дыра.

