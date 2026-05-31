В России объяснили цель удара ВСУ по энергоблоку Запорожской АЭС

Депутат Колесник: Ударами по АЭС Зеленский пытается сделать плохо всем

Удар по энергоблоку Запорожской атомной электростанции (АЭС) демонстрирует жест отчаяния украинской власти и желание президента Украины Владимира Зеленского сделать плохо для всех, считает депутат Госдумы Андрей Колесник. Комментарий он дал «Ленте.ру».

Ранее гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев заявил, что дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) целенаправленно атаковал здание Запорожской АЭС. По его словам, это первая целенаправленная атака на основное оборудование АЭС, в результате которой в стене энергоблока № 6 возникла дыра.

Депутат подтвердил, что удар ВСУ по Запорожской АЭС был целенаправленным, и отметил, что теперь такие жесты отчаяния будут происходить постоянно. Колесник обратил внимание, что от таких ударов могут пострадать не только Россия и Украина, но и Европа, включая Исландию.

«Зеленский понимает, что все заканчивается не в его пользу. Он пытается втянуть в конфликт не только Европу, но и США, чтобы те помогли ему выйти из ситуации с наименьшими потерями. Зеленский дает понять, что будет делать подобные вещи — бить по ядерным реакторам, если вдруг проигрывает Украина. Это обычный шантаж: либо вы мне помогаете, либо будет плохо всем. Он не первый раз так делает», — объяснил парламентарий.

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что ВСУ атаковали город-спутник ЗАЭС. Глава региона сообщил, что ВСУ наносят удары по Каменке-Днепровской и Энергодару.