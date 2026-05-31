Экономика
12:10, 31 мая 2026

Отрасли экономики ЕС спрогнозировали кризис после вступления в блок Украины

Министр обороны Италии Крозетто: Вступление Украины в ЕС ударит по сельскому хозяйству ЕС
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Naypong Studio / Shutterstock / Fotodom  

Вступление Украины в Евросоюз (ЕС) обернется для ключевой отрасли экономики блока серьезными последствиями. Об этом заявил глава Министерства обороны Италии Гуидо Крозетто, его слова приводит Corriere della Sera.

Украина обладает значительными ресурсами в области сельского хозяйства, отметил министр. Еще одним ее преимуществом являются относительно низкие цены на вывозимую за рубеж агропродукцию. При таком раскладе европейские фермеры окажутся в невыгодном положении и могут проиграть конкуренцию, констатировал Крозетто.

Это обернется для местных фермеров масштабным кризисом, добавил он. Ни одна страна ЕС, включая Германию, не сможет безболезненно выйти из проблемной ситуации. «Вступление Украины в ЕС немедленно вызовет очень серьезный сельскохозяйственный кризис во многих странах блока», — резюмировал Крозетто.

В начале этого года о серьезных последствиях вступления Украины в ЕС для европейских фермеров предупреждал бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Он призывал местных аграриев выступить против дешевых поставок зерна и прочих сельскохозяйственных товаров с Украины и латиноамериканских стран. Политик отмечал, что импорт из этих государств угрожает интересам фермеров ЕС.

