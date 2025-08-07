Мир
13:43, 7 августа 2025Мир

Кремль назвал ориентировочные сроки встречи Путина и Трампа

Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Личная встреча президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа ориентировочно пройдет на следующей неделе. Об этом заявил помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков, его слова приводит РИА Новости.

«Ориентировочно, да, на следующей неделе. Сейчас будем работать [над организацией встречи]», — указал представитель Кремля.

Ранее Ушаков сообщил, что встреча лидеров России и США согласована и состоится уже в ближайшие дни. Он добавил, что место проведения саммита также согласовано, но о нем сообщат позже.

Впервые о планах Трампа встретиться с Путиным «уже на следующей неделе» сообщила газета The New York Times со ссылкой на осведомленные источники. Затем собеседники телеканала CNN рассказали, что глава Белого дома призвал свою администрацию как можно быстрее запланировать встречи с президентами России и Украины.

