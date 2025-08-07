Ушаков ответил на вопрос об изменении позиции России в преддверии встречи с Трампом

Ушаков: Позиция России по Украине не менялась в преддверии встречи с Трампом

Россия не меняла позицию по украинскому конфликту в преддверии встречи президента России Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом заявил помощник главы государства Юрий Ушаков, передает ТАСС.

«В нашей [позиции] ничего не изменилось», — подчеркнул дипломат.

Ранее польский портал Onet со ссылкой на источники раскрыл детали предложения спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, которые он озвучил на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в Кремле. Так, предложение США включает: прекращение огня на Украине, а не мир, фактическое признание территориальных реалий на земле за Россией (путем отсрочки этого вопроса на 49 или 99 лет), снятие большинства антироссийских санкций и возобновление сотрудничества в области энергетики.

При этом, по данным портала, гарантии нерасширения НАТО отсутствуют, а приостановку военной поддержки Украины никто не обещает.