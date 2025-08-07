Названы предполагаемые предложения Уиткоффа Путину по Украине

Onet: Появились предполагаемые детали предложения Уиткоффа на встрече с Путиным

Появились предполагаемые детали предложения спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, которые он озвучил на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в Кремле. Об этом сообщает польский портал Onet со ссылкой на источники.

«Предложение США включает: прекращение огня на Украине, а не мир, фактическое признание территориальных реалий на земле за Россией (путем отсрочки этого вопроса на 49 или 99 лет), снятие большинства антироссийских санкций и возобновление сотрудничества в области энергетики, то есть импорта российского газа и нефти, в долгосрочной перспективе», — отмечается в материале.

Кроме того, предполагаемое предложение не включает в себя гарантию нерасширения Североатлантического альянса и обещания, что Запад прекратит военную поддержку Украины.

Ранее помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон могут быть удовлетворены итогами встречи Владимира Путина и Стива Уиткоффа. Он подчеркнул, что встреча была деловой и конструктивной.