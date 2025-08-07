Мир
11:56, 7 августа 2025Мир

В Кремле оценили итоги переговоров Путина и Уиткоффа

Ушаков: Россия и США могут быть удовлетворены итогами встречи Путина и Уиткоффа
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: CNP / AdMedia / Globallookpress.com

Москва и Вашингтон могут быть удовлетворены итогами встречи президента России Владимира Путина и спецпредставителя президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа. Об этом заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков, передает ТАСС.

«Эта встреча была деловой, она была конструктивной, и я думаю, что обе стороны могут быть удовлетворены итогами разговора», — подчеркнули в Кремле.

Ушаков оценил итоги переговоров Путина и Уиткоффа, а также рассказал об обсуждении дальнейшей совместной работы в контексте урегулирования конфликта на Украине. Он подчеркнул, что отношения России и США могут выстраиваться в конструктивном и взаимовыгодном ключе.

Ранее спецпредставитель президента России по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев предрек встрече Путина и Трампа историческое значение. По мнению чиновника, лидеры обеих стран выберут диалог вместо конфронтации.

