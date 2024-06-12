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21:59, 12 июня 2024Бывший СССР

Названо будущее военной базы России в Гюмри после выхода Армении из ОДКБ

Политолог Лукьянов: Армения может потребовать у РФ убрать военную базу в Гюмри

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

После выходе Армении из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) 102-й российская военная база в Гюмри вероятно останется как российско-армянская договоренность. Такое возможное будущее базы РФ назвал в разговоре с Ura.ru политолог, директор по научной работе Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов.

«Наша военная база в Гюмри в принципе не зависит от ОДКБ. Это двусторонние отношения», — подчеркнул он. В то же время эксперт допустил, что Ереван может потребовать, чтобы Москва покинула территорию страны. При этом Лукьянов указал, что прекращение отношений представляется более сложным, поскольку Ереван от Москвы «очень сильно зависит по многим направлениям, прежде всего экономическим». Однако подобное требование, в случае его поступления, скажется на отношении двух стран.

Присутствие российских военных в стране неоднократно вызывало дискуссии о степени независимости Армении. В частности, об этом высказывался один из наиболее прозападных политиков страны — секретарь Совета безопасности Армен Григорян.

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      Марина Совина
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