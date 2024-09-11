МИД России объяснил Ирану позицию по Зангезурскому коридору

Захарова: РФ исходит из того, что Иран услышал позицию по Зангезурскому коридору

Россия исходит из того, что Иран услышал позицию по Зангезурскому коридору. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Мы предоставили все необходимые разъяснения на этот счет. Мы исходим из того, что изложенная нами аргументация была услышана и воспринята в Тегеране», — сказала дипломат.

По ее словам, Россия находится в постоянном контакте с иранскими партнерами, а антироссийскую информационную кампанию начали определенные круги, которые используют любую возможность, чтобы внести разлад в отношения между Москвой и Тегераном.

Зангезурский коридор — проект Азербайджана, цель которого связать эксклав Нахичевань с остальной частью республики с помощью наземных коммуникаций, проходящих по территории Армении. Иранские СМИ сообщали, что Тегеран якобы недоволен тем, что Россия активно поддерживает создание коридора.

Ранее Баку и Ереван решили убрать из мирного договора вопрос о спорном Зангезурском коридоре к Нахичевани. Отмечается, что ранее специальный представитель президента Азербайджана Эльчин Амирбегов заявил, что стороны согласились перенести обсуждение вопроса на более поздний этап, после заключения мирного договора.