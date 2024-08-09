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11:15, 9 августа 2024Бывший СССР

В Баку и Ереване решили убрать из договора вопрос о спорном коридоре к Нахичевани

Бадалян: Баку и Ереван решили убрать из договора вопрос о коридоре к Нахичевани
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Denis Balibouse / Reuters

Баку и Ереван решили убрать из мирного договора вопрос о спорном Зангезурском коридоре к Нахичевани. Об этом сообщила агентству Armenpress представитель МИД Армении Ани Бадалян.

«Статья, касающаяся региональных коммуникаций, была исключена из проекта мирного соглашения по взаимному согласию», — приводятся в публикации слова дипломата.

Отмечается, что ранее специальный представитель президента Азербайджана Эльчин Амирбегов заявил, что стороны согласились перенести обсуждение вопроса на более поздний этап, после заключения мирного договора.

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Так называемый Зангезурский коридор — политический проект Баку, цель которого связать азербайджанский эксклав Нахичевань с остальной частью республики с помощью наземных коммуникаций, проходящих по территории Армении. В Ереване выступают против использования этого термина для описания связанных с Нахичеванью вопросов. Эксперты считают, что именно борьба за создание Зангезурского коридора стала причиной обострения в Нагорном Карабахе в 2023 году.

Ранее власти Армении отвергли требование Азербайджана изменить конституцию. По словам министра экономики Геворга Папояна, страна может обновить Основной закон только по решению армянских граждан, а не приказу иностранных государств.

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      Глеб Палехов
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