В Баку и Ереване решили убрать из договора вопрос о спорном коридоре к Нахичевани

Бадалян: Баку и Ереван решили убрать из договора вопрос о коридоре к Нахичевани

Баку и Ереван решили убрать из мирного договора вопрос о спорном Зангезурском коридоре к Нахичевани. Об этом сообщила агентству Armenpress представитель МИД Армении Ани Бадалян.

«Статья, касающаяся региональных коммуникаций, была исключена из проекта мирного соглашения по взаимному согласию», — приводятся в публикации слова дипломата.

Отмечается, что ранее специальный представитель президента Азербайджана Эльчин Амирбегов заявил, что стороны согласились перенести обсуждение вопроса на более поздний этап, после заключения мирного договора.

Так называемый Зангезурский коридор — политический проект Баку, цель которого связать азербайджанский эксклав Нахичевань с остальной частью республики с помощью наземных коммуникаций, проходящих по территории Армении. В Ереване выступают против использования этого термина для описания связанных с Нахичеванью вопросов. Эксперты считают, что именно борьба за создание Зангезурского коридора стала причиной обострения в Нагорном Карабахе в 2023 году.

Ранее власти Армении отвергли требование Азербайджана изменить конституцию. По словам министра экономики Геворга Папояна, страна может обновить Основной закон только по решению армянских граждан, а не приказу иностранных государств.