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19:35, 25 мая 2023Бывший СССР

Алиев и Пашинян устроили перепалку из-за термина

Пашинян и Алиев устроили перепалку на саммите ЕАЭС из-за термина «зангезурский коридор»
Ильхам Алиев, Владимир Путин и Никол Пашинян

Ильхам Алиев, Владимир Путин и Никол Пашинян. Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян начали перепалку на саммите Евразийского экономического союза (ЕАЭС), их попытался примирить российский лидер Владимир Путин. Об этом сообщает РИА Новости.

Пашинян открыто не согласился с использованным Алиевым термином «зангезурский коридор», указав на то, что эту фразу используют для обоснования территориальных претензий к Армении.

Глава Азербайджана парировал, отметив, что никаких территориальных претензий в его словах нет, а сам термин используют в международной практике.

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Пашинян и Алиев также не согласились в вопросе Лачинского коридора. Премьер Армении указал, что он заблокирован, а президент Азербайджана отверг эти сведения.

Затем Путин заявил, что куда важнее то, что есть принципиальная договоренность по вопросу территориальной целостности, которая позволит договориться и по другим аспектам.

Ранее Пашинян сообщил, что Армения и Азербайджан договорились признать территориальные границы друг друга. Он также выразил надежду на конструктивный диалог Баку и Степанакерта (столицы непризнанной Нагорно-Карабахской республики — прим. «Ленты.ру») по вопросу обеспечения прав и безопасности жителей Нагорного Карабаха «в рамках международного механизма».

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Алевтина Запольская
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