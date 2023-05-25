Азербайджан и Армения договорились признать территориальные границы друг друга

Пашинян: Азербайджан и Армения договорились взаимно признать территориальные границы

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армения и Азербайджан договорились признать территориальные границы друг друга. Об этом пишет РИА Новости.

«Я хочу подтвердить, что Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга и на этой основе, можно сказать, мы довольно хорошо продвигаемся к урегулированию наших отношений», — заявил он.