Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:19, 25 мая 2023Бывший СССР

Азербайджан и Армения договорились признать территориальные границы друг друга

Пашинян: Азербайджан и Армения договорились взаимно признать территориальные границы

Фото: Russian Foreign Ministry / Reuters

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армения и Азербайджан договорились признать территориальные границы друг друга. Об этом пишет РИА Новости.

«Я хочу подтвердить, что Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга и на этой основе, можно сказать, мы довольно хорошо продвигаемся к урегулированию наших отношений», — заявил он.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Азербайджан и Армения договорились признать территориальные границы друг друга
Германия заявила о продолжении санкционного давления Запада на Россию
Преследуемый украинскими властями писатель Таксюр смог уехать в Россию
На Украине опубликовали новое видео с Залужным
Снижение цен на жилье связали с уехавшими россиянами
Китай уличили в умышленном затягивании переговоров по «Силе Сибири-2»
Новый электросамокат взорвался во время зарядки и стал причиной пожара
Мосгорсуд рассмотрит дело Навального о создании экстремистского сообщества
Россиянка избила брата деревянной табуреткой из-за старых обид
Акции производителей чипов резко подорожали
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.