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12:21, 8 августа 2024Бывший СССР

Армения отвергла требование Азербайджана изменить конституцию

Власти Армении отвергли требование Азербайджана изменить конституцию

Кадр: 168.am / YouTube

Армения не будет вносить изменения в конституцию по требованию Азербайджана. Об этом заявил зампредседателя партии премьер-министра Никола Пашиняна и министр экономики страны Геворг Папоян, передает ТАСС.

«Армения не будет менять свою конституцию по требованию какой-либо страны», — сказал он, отвечая на слова журналиста о таком требовании азербайджанской стороны.

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По словам Папояна, страна может изменить конституцию по решению армянских граждан. Министр экономики подчеркнул, что вопрос о ее изменении является внутренним делом республики.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал главное условие для мира с Арменией. Он заявил, что Баку не может заключить соглашение с Ереваном из-за конституции страны. Это будет возможно только в том случае, если Армения изменит ее.

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      Кристина Есикова
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