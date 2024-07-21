Президент Азербайджана назвал главное условие для мира с Арменией

Алиев: Баку не может заключить мирный договор с Арменией из-за ее Конституции

Баку не может подписать мирный договор с Арменией из-за конституции этой страны, в которой имеются ссылки на документ об объединении с Нагорным Карабахом. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на Втором Шушинском глобальном медиафоруме, передает портал «Смотрим.ру».

По его словам, Конституция Армении, содержащая Декларацию о независимости, представляет территориальную угрозу для Азербайджана, так как в ней официально закреплено стремление Еревана к объединению Нагорным Карабахом.

При этом Алиев указал, что требование Азербайджана об изменении Основного закона Армении не должно восприниматься как вмешательство в ее внутренние дела. Он напомнил, что конституция страны превалирует над международными договорами, в связи с чем наличие такого пункта мешает заключению мира между двумя государствами.

Азербайджанский лидер указал, что работа над текстом мирного соглашения все еще идет, оно согласовано на 80-90 процентов.