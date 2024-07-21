Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:58, 21 июля 2024Бывший СССР

Президент Азербайджана назвал главное условие для мира с Арменией

Алиев: Баку не может заключить мирный договор с Арменией из-за ее Конституции

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Баку не может подписать мирный договор с Арменией из-за конституции этой страны, в которой имеются ссылки на документ об объединении с Нагорным Карабахом. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на Втором Шушинском глобальном медиафоруме, передает портал «Смотрим.ру».

По его словам, Конституция Армении, содержащая Декларацию о независимости, представляет территориальную угрозу для Азербайджана, так как в ней официально закреплено стремление Еревана к объединению Нагорным Карабахом.

При этом Алиев указал, что требование Азербайджана об изменении Основного закона Армении не должно восприниматься как вмешательство в ее внутренние дела. Он напомнил, что конституция страны превалирует над международными договорами, в связи с чем наличие такого пункта мешает заключению мира между двумя государствами.

Азербайджанский лидер указал, что работа над текстом мирного соглашения все еще идет, оно согласовано на 80-90 процентов.

Что думаешь? Оцени!
      Любовь Ширижик
      Обсудить
      Последние новости

      «Зеленский рискует совершить политическое самоубийство». Кличко допустил проведение референдума для достижения мира

      Трос аттракциона в Киеве оторвался и выбросил человека в реку

      Экс-тренер сборной России призвал КХЛ взять пример с балета

      Названы причины безрезультатных поисков пропавшего в России вертолета

      Украина захотела получить электроэнергию от Евросоюза

      В России высказались о политическом будущем Зеленского

      Первую леди Южной Кореи допросили из-за скандала с дорогими сумками

      Два человека пострадали при обстреле ВСУ автомобилей в Белгородской области

      Нападение двух бойцовских собак на женщину в российском городе попало на видео

      Российские приставы повесили на первоклассницу долг «за какого-то Мустафу»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше