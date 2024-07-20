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19:29, 20 июля 2024Бывший СССР

Алиев рассказал о готовности мирного соглашения с Арменией

Президент Азербайджана Алиев: мирное соглашение с Арменией готово на 90 %
Ильхам Алиев

Ильхам Алиев. Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости

Мирное соглашение между Баку и Ереваном согласовано на 80-90 процентов. О степени готовности договора рассказал президент Азербайджана Ильхам Алиев, передает ТАСС.

По словам главы государства, Армения была вынуждена изъять из проекта договора положение и термины, связанные с Нагорным Карабахом (Арцахом). При этом остаются открытыми вопросы, связанные с роспуском минской группы ОБСЕ и текстом Конституции Армении.

Алиев отметил, что последние годы минская груба «фактически бездействует и должна быть официально распущена», однако Ереван отказывается принять это предложение. По словам президента, это указывает на наличие территориальных претензий со стороны Армении к Азербайджану, а также разнице между реальными намерениями страны и официальными заявлениями.

«Если сейчас они действительно говорят "Карабах — это Азербайджан" на самом высоком уровне, то в 2019 году недалеко отсюда, в Ханкенди, тот же человек эмоционально говорил "Карабах — это Армения". Трансформация — это хорошо, но сейчас слова должны подкрепляться практическими шагами. Первый — это совместное обращение в ОБСЕ», — заявил Алиев.

Он добавил, что вторым шагом должно стать изменение текста армянской Конституции. «Конституция Армении ссылается на акт о независимости этой страны, в котором открыто говорится об "объединении" Армении с так называемым Нагорным Карабахом. Пока это положение есть в их конституции, мирный договор невозможен, потому что конституция превыше любого другого документа, включая международные договора», — объяснил президент.

Ранее Алиев назначил дату парламентских выборов в Азербайджане. Они пройдут 1 сентября.

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      Александра Качан
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