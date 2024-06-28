Алиев назначил дату парламентских выборов в Азербайджане

Президент Алиев назначил парламентские выборы в Азербайджане на 1 сентября

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назначил дату внеочередных парламентских выборов на 1 сентября. Указ опубликован на сайте лидера.

«Распустить Милли Меджлис Азербайджанской Республики шестого созыва. Назначить внеочередные выборы в Милли Меджлис Азербайджанской Республики на 1 сентября 2024 года», — указано в документе.

Обсуждение началось после того, как парламент Азербайджана обратится к президенту страны с просьбой провести внеочередные выборы.

По словам председателя высшего законодательного органа республики Сахиба Гафарова, после восстановления территориальной целостности страны целесообразно сформировать парламент в новом составе. Она объяснила, что это создаст условия для эффективного использования возможностей, предоставляемых парламентской дипломатией во время важных для государства мероприятий.