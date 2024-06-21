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11:38, 21 июня 2024Бывший СССР

Парламент Азербайджана обратится к президенту с просьбой провести выборы

Парламент Азербайджана обратится к президенту Алиеву с просьбой провести выборы

Фото: IMAGO / M. Popow / Globallookpress.com

Парламент Азербайджана обратится к президенту страны Ильхаму Алиеву с просьбой провести внеочередные выборы. Об этом сообщила председатель высшего законодательного органа республики Сахиба Гафарова, передает РИА Новости.

Она уточнила, что была создана комиссия для подготовки текста обращения. Заместитель спикера парламента Адиль Алиев был назначен председателем комиссии, членами которой стали шесть депутатов. Гафарова отметила, что работа по подготовке обращения началась.

По ее словам, после восстановления территориальной целостности страны целесообразно сформировать парламент в новом составе. Она объяснила, что это создаст условия для эффективного использования возможностей, предоставляемых парламентской дипломатией во время важных для государства мероприятий.

20 июня депутаты правящей партии Азербайджана выступили с инициативой роспуска парламента и назначения досрочных выборов, так как запланированные выборы совпадают с проведением в стране Конференции ООН по изменению климата.

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      Кристина Есикова
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