Правящая партия Азербайджана предложила распустить парламент

Депутаты правящей партии Азербайджана предложили распустить парламент

Депутаты правящей партии Азербайджана «Ени Азербайджан» выступили с инициативой роспуска парламента и назначения досрочных выборов, поскольку плановые выборы совпадают с проведением Конференции ООН по изменению климата в стране (COP29). Выступления политиков размещены на официальном сайте партии.

«Учитывая, что Азербайджан имеет большой опыт проведения глобальных мероприятий, а также демонстрирует активную позицию борьбы с изменением климата, объявив 2024 год "годом солидарности во имя зеленого мира", мы уверены, что COP29 также будет проведен на самом высоком уровне и будет достигнут новый успех», — заявил заместитель председателя партии Таир Будагов.

Депутаты от правящего большинства готовят обращение к президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву о роспуске парламента шестого созыва и назначении внеочередных выборов.

Ранее Минобороны Азербайджана обвинило Францию в провоцировании новой войны на Южном Кавказе. «Перевооружая Армению, поддерживая политику армянского реваншизма, Франция — постоянный член Совета Безопасности ООН — одновременно и проявляет политическую безответственность, и ведет регион дорогой к новой войне», — указано в заявлении оборонного ведомства.