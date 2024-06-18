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18:53, 18 июня 2024Бывший СССР

Азербайджан обвинил Францию в провоцировании новой войны на Кавказе

Минобороны Азербайджана обвинило Францию в провоцировании новой войны на Кавказе

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Правительство Франции провоцирует новую войну на Южном Кавказе, поддерживая Армению и поставляя Еревану оружие. Такое заявление сделало Министерство обороны Азербайджана в ответ на поставку Армении самоходных артиллерийских установок CAESAR, передает ТАСС.

«Перевооружая Армению, поддерживая политику армянского реваншизма, Франция — постоянный член Совета Безопасности ООН — одновременно и проявляет политическую безответственность, и ведет регион дорогой к новой войне», — указано в заявлении оборонного ведомства.

Минобороны отметило, что ответственность за новый виток конфликта на Южном Кавказе будут нести власти Армении и «диктатура» президента Франции Эммануэля Макрона.

Помимо этого, ведомство отметило, что Париж поставляет Еревану летальные и наступательные артиллерийские средства, напомнив, что в октябре Минобороны Франции заявляло об оборонительном характере поставляемой военной техники.

О поставках Армении самоходных артиллерийских установок CAESAR сообщил министр обороны Франции Себастьян Лекорню. Он подчеркнул, что Париж «продолжает укреплять оборонные отношения» с Ереваном. Лекорню не уточнил количество поставляемых Армении самоходных установок, а также сумму контракта.

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      Валентин Карант
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