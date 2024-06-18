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10:44, 18 июня 2024Мир

Франция продаст Армении партию 155-мм САУ CAESAR

Министр обороны Лекорню: Франция продаст Армении партию 155-мм САУ CAESAR

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Франция продаст Армении партию самоходных артиллерийских установок (САУ) Caesar калибра 155 миллиметров. Об этом сообщил министр обороны республики Себастьян Лекорню в своем блоге в социальной сети Х (бывший Твиттер).

«Состоялась теплая и продуктивная беседа с моим коллегой, министром обороны Армении Суреном Папикяном. Новая важная веха — подписание контракта на приобретение пушек CAESAR», — рассказал Лекорню.

Он подчеркнул, что Париж «продолжает укреплять оборонные отношения» с Ереваном.

Лекорню не уточнил количество поставляемых Армении самоходных установок, а также сумму контракта.

26 марта Себастьян Лекорню заявил, что Франция планирует поставить Киеву 78 самоходных артиллерийских установок Caesar и десятки тысяч снарядов.

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      Дарья Устьянцева
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