Белый дом анонсировал подписание мирного соглашения между двумя странами

Белый дом: Армения и Азербайджан подпишут мирное соглашения

В Белом доме заявили о готовности Армении и Азербайджана при посредничестве Соединненых Штатов подпишут мирный договор уже 8 августа. Об этом сообщает Reuters.

«Речь идет не только об Армении. Речь идет не только об Азербайджане. Речь идет обо всем регионе, и они знают, что этот регион считается более безопасным и процветающим при президенте [США Дональде] Трампе», — сказано в сообщении.

Также заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли добавила, что Трамп намерен заключить с двумя странами соглашения в таких сферах, как энергетика, технологии, экономическое сотрудничество, охрана границ, развитие инфраструктуры и торговля.

Ранее Трамп заявил, что премьер Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев подпишут мирное соглашение в ходе встречи в Белом доме. По его словам, для обеих стран этот день станет историческим.