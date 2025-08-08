Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:03, 8 августа 2025Мир

Белый дом анонсировал подписание мирного соглашения между двумя странами

Белый дом: Армения и Азербайджан подпишут мирное соглашения
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Sergei Ilnitsky / Reuters

В Белом доме заявили о готовности Армении и Азербайджана при посредничестве Соединненых Штатов подпишут мирный договор уже 8 августа. Об этом сообщает Reuters.

«Речь идет не только об Армении. Речь идет не только об Азербайджане. Речь идет обо всем регионе, и они знают, что этот регион считается более безопасным и процветающим при президенте [США Дональде] Трампе», — сказано в сообщении.

Материалы по теме:
Не договорились. Что стоит за обострением армяно-азербайджанского конфликта и кому выгодно продолжение войны за Карабах?
Не договорились.Что стоит за обострением армяно-азербайджанского конфликта и кому выгодно продолжение войны за Карабах?
5 октября 2022
Битва за Карабах. 30 лет назад началась самая затяжная война на территории бывшего СССР
Битва за Карабах.30 лет назад началась самая затяжная война на территории бывшего СССР
6 августа 2022
Карабахский треугольник. Эрдоган решил помирить Армению и Азербайджан. Какие интересы преследует Турция на Кавказе?
Карабахский треугольник.Эрдоган решил помирить Армению и Азербайджан. Какие интересы преследует Турция на Кавказе?
25 октября 2022

Также заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли добавила, что Трамп намерен заключить с двумя странами соглашения в таких сферах, как энергетика, технологии, экономическое сотрудничество, охрана границ, развитие инфраструктуры и торговля.

Ранее Трамп заявил, что премьер Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев подпишут мирное соглашение в ходе встречи в Белом доме. По его словам, для обеих стран этот день станет историческим.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Беспилотники ВСУ атаковали Краснодарский край. Туристам пришлось в панике бежать с сочинского пляжа

    Десятки дронов ВСУ сбили над Россией за три часа

    Российская легкоатлетка рассказала о домогательствах тренеров в отношении детей

    Врач предупредил о риске оказаться на операционном столе из-за смартфона

    Россиянка притворялась военным юристом и обманывала бойцов СВО

    Лукашенко назвал Европу вонючей и поддержал Трампа

    Минобороны Индии опровергло приостановку военных закупок у США

    ВС России развили наступление в Красноармейске

    Индия резко нарастила закупки нероссийской нефти под давлением Трампа

    Дрон ВСУ ударил по грузовику «Мираторга» с животными

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости