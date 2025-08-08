Трамп раскрыл повестку встречи с Алиевым и Пашиняном

Трамп заявил, что Пашинян и Алиев на встрече подпишут мирное соглашение

Президент США Дональд Трамп заявил, что премьер Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев подпишут мирной соглашение в ходе встречи в Белом доме. Об этом он написал в соцсети Truth Social.

Кроме того, американский лидер уточнил, что США подпишут двусторонние соглашения с обеими странами для совместного экономического развития.

В июле Алиев и Пашинян провели переговоры в Абу-Даби. Пресс-секретарь президента России тогда отметил, что Москва приветствует факт такого прямого диалога.