02:01, 8 августа 2025Мир

Трамп раскрыл повестку встречи с Алиевым и Пашиняном

Трамп заявил, что Пашинян и Алиев на встрече подпишут мирное соглашение
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Brendan McDermid / Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что премьер Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев подпишут мирной соглашение в ходе встречи в Белом доме. Об этом он написал в соцсети Truth Social.

Кроме того, американский лидер уточнил, что США подпишут двусторонние соглашения с обеими странами для совместного экономического развития.

В июле Алиев и Пашинян провели переговоры в Абу-Даби. Пресс-секретарь президента России тогда отметил, что Москва приветствует факт такого прямого диалога.

