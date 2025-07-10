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14:24, 10 июля 2025Бывший СССР

В Баку раскрыли темы переговоров Алиева и Пашиняна

Алиев и Пашинян обсудили делимитацию границ и открытие Зангезурского коридора
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян провели переговоры в Абу-Даби. Об этом сообщает азербайджанское информационное агентство Trend.

«Были проведены серьезные и содержательные обсуждения по ключевым направлениям мирной повестки — делимитация границ, открытие и развитие Зангезурского коридора, парафирование мирного соглашения», — говорится в публикации.

В Министерстве иностранных дел Армении уточнили, что представители Баку и Еревана обсудили достигнутый сторонами в процессе урегулирования конфликта прогресс. Они также договорились о продолжении диалога в формате двусторонних переговоров.

Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал переговоры Алиева и Пашиняна. Официальный представитель Кремля отметил, что Москва приветствует факт такого прямого диалога.

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