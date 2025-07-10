В Баку раскрыли темы переговоров Алиева и Пашиняна

Алиев и Пашинян обсудили делимитацию границ и открытие Зангезурского коридора

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян провели переговоры в Абу-Даби. Об этом сообщает азербайджанское информационное агентство Trend.

«Были проведены серьезные и содержательные обсуждения по ключевым направлениям мирной повестки — делимитация границ, открытие и развитие Зангезурского коридора, парафирование мирного соглашения», — говорится в публикации.

В Министерстве иностранных дел Армении уточнили, что представители Баку и Еревана обсудили достигнутый сторонами в процессе урегулирования конфликта прогресс. Они также договорились о продолжении диалога в формате двусторонних переговоров.

Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал переговоры Алиева и Пашиняна. Официальный представитель Кремля отметил, что Москва приветствует факт такого прямого диалога.