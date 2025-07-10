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12:59, 10 июля 2025Бывший СССР

Песков прокомментировал переговоры Алиева и Пашиняна

Песков: Россия приветствует прямой диалог между Арменией и Азербайджаном
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Россия приветствует прямой диалог между Арменией и Азербайджаном. Так переговоры между азербайджанским президентом Ильхамом Алиевым и армянским премьер-министром Николом Пашиняном прокомментировал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«Мы, разумеется, приветствуем факт такого прямого диалога», — сказал официальный представитель Кремля.

Встреча Алиева и Пашиняна началась утром 10 июля в Абу-Даби около 8 утра по московскому времени. Переговоры начались на уровне делегаций, позже политики продолжили встречу один на один. Ранее стало известно, что в ходе переговоров политики могут подписать мирное соглашение между Баку и Ереваном.

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