В МИД Ирана прокомментировали вопрос о Зангезурском коридоре

Аракчи: Вопрос о Зангезурском коридоре снят с повестки, однако вопросы остались
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Вопрос о Зангезурском коридоре снят с повестки, однако у Тегерана остались вопросы, он будет наблюдать за ситуацией. Об этом заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи в своем Telegram-канале.

«Вопрос о коридоре полностью отложен в сторону. Речь идет о транзитной дороге, которая будет создана под властью Армении, в ее юрисдикции и на ее территории», — прокомментировал Аракчи.

Он отметил, что принципиальные позиции Ирана были соблюдены. При этом Тегеран будет наблюдать за ситуацией из-за опасений о том, что в проекте может участвовать американская компания.

Ранее Али Акбар Велаяти, советник верховного лидера Ирана Али Хаменеи, заявил, что Тегеран не допустит создания поддерживаемого президентом США Дональдом Трампом коридора через Армению.

