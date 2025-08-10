В Иране сравнили Пашиняна и Алиева с Зеленским

Генерал КСИР Джавани: Алиев и Пашинян совершили ту же ошибку, что и Зеленский

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян, доверившись США, совершили ту же ошибку, что и украинский лидер Владимир Зеленский. Об этом заявил заместитель главы Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитное подразделение армии Ирана) по политическим вопросам генерал Ядолла Джавани в беседе с газетой Kayhan.

«Алиев и Пашинян совершили ту же ошибку, что и Зеленский... Они дорого заплатят за свой недостойный поступок. Иран, Индия и Россия не будут молчать перед лицом этого поступка», — сказал Джавани.

Генерал отметил, что Иран будет защищать свои национальные интересы от проекта «Зангезур» и подчеркнул, что планы США о присутствии у северных границ республики никогда не сбудутся.

Ранее в Иране пообещали заблокировать «мост Трампа», который соединит через территорию Армении две части Азербайджана, вместе с Россией или без нее.