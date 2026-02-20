Реклама

Артемий Лебедев посетовал на одинаковых женщин

Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

Известный российский блогер и дизайнер Артемий Лебедев критически высказался о популярности пластической хирургии среди женщин. В шоу «Самый хороший подкаст», выпуск которого доступен во «ВКонтакте», он заявил, что из-за подобных вмешательств многие девушки выглядят одинаково.

Блогер отметил, что нередко замечает в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) страницы похожих друг на друга женщин, которые, по его мнению, делали пластические операции. «Смотришь, и просто ощущение, что это все одна женщина. А это разные аккаунты. Они все делают себе губы, скулы», — возмутился Лебедев.

Дизайнер назвал странным такой тренд. Он также заявил, что ценит естественные черты внешности у людей.

Ранее стало известно, что Лебедев сделал операцию на носу. Он опубликовал фото, на котором лежит на больничной койке, а на лице у него повязка. Позднее блогер рассказал, что ему провели операцию по исправлению перегородки носа, а восстановление заняло один день.

