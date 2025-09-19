Артемий Лебедев опубликовал фото с больничной койки и сообщил об операции

Артемий Лебедев опубликовал фото с повязкой на лице и заявил об операции на носу

Известный российский блогер и дизайнер Артемий Лебедев заявил, что сделал операцию на носу. Пост об этом он опубликовал в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Лебедев разместил фото, на котором он лежит на больничной койке, а на лице у него повязка. Как уточнил блогер, он «дозрел до пластики носа», однако другие подробности не раскрыл.

«Хочу носяпу как у Майкла Джексона, но только чтобы никто никогда не догадался!» — также пошутил он. В комментариях многие подписчики Лебедева предположили, что он мог сделать операцию по исправлению перегородки носа.

Ранее дизайнер рассказал, что около 15 лет назад ему удалили желчный пузырь. По словам Лебедева, он не сталкивался с какими-либо проблемами из-за отсутствия этого органа и не придерживается ограничений в питании.

Перед этим стало известно, что блогера укусил клещ. Лебедев уточнил, что посетил врача-инфекциониста, чтобы узнать, не заразился ли он боррелиозом.