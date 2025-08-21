Интернет и СМИ
09:08, 21 августа 2025Интернет и СМИ

Артемия Лебедева укусил клещ

Блогер Лебедев заявил, что обнаружил на ноге клеща после прогулки в лесу
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев заявил, что его укусил клещ. Подробности происшествия он раскрыл в выпуске обзора новостей, доступном в соцсети «ВКонтакте».

Лебедев рассказал, что гулял в лесу в Истринском районе Подмосковья. После этого он почувствовал, что у него чешется нога, и, задрав брюки, обнаружил впившегося в тело клеща.

Блогер добавил, что поехал снимать клеща в одну из местных больниц. Врач вытащил вредителя из ноги дизайнера и положил его в пробирку, чтобы Лебедев мог сдать клеща на анализ в лабораторию и узнать, не переносит ли он опасные болезни. Однако дизайнер не стал этого делать.

На следующий день блогер посетил инфекциониста, чтобы исключить заражение боррелиозом. Он подчеркнул, что от энцефалита — опасной болезни, которую также переносят клещи — ранее сделал прививку. Врач посоветовал дизайнеру принимать антибиотики в профилактических целях.

Лебедев подчеркнул, что после прогулок в лесу нужно обязательно себя осматривать на предмет наличия клещей.

Ранее блогер рассказал, что отравился беляшом. Лебедев признался, что его сильно тошнило.

