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13:35, 9 мая 2025Интернет и СМИ

Артемий Лебедев отравился беляшом

Блогер Артемий Лебедев рассказал о пищевом отравлении из-за беляша
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев рассказал, что отравился беляшом. Подробностями он поделился в выпуске обзора новостей, доступном в соцсети «ВКонтакте».

«Впервые за 30 лет у меня было такое пищевое отравление, которое закончилось рвотой. А я уже забыл, что это такое, забыл в принципе, что мой организм на это способен», — пожаловался дизайнер. По словам блогера, последний раз его тошнило в 16 лет после того, как он выпил много портвейна «Агдам».

Лебедев счел, что причиной отравления мог стать беляш. Он назвал случившееся неприятным опытом и с иронией добавил, что никому не советует его повторять.

Ранее Лебедев дал совет для общения с теми, кто настроен против России. Он заявил, что людей с такой позицией не следует переубеждать, и сравнил их отношение к стране с фобией.

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