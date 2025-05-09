Артемий Лебедев отравился беляшом

Блогер Артемий Лебедев рассказал о пищевом отравлении из-за беляша

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев рассказал, что отравился беляшом. Подробностями он поделился в выпуске обзора новостей, доступном в соцсети «ВКонтакте».

«Впервые за 30 лет у меня было такое пищевое отравление, которое закончилось рвотой. А я уже забыл, что это такое, забыл в принципе, что мой организм на это способен», — пожаловался дизайнер. По словам блогера, последний раз его тошнило в 16 лет после того, как он выпил много портвейна «Агдам».

Лебедев счел, что причиной отравления мог стать беляш. Он назвал случившееся неприятным опытом и с иронией добавил, что никому не советует его повторять.

Ранее Лебедев дал совет для общения с теми, кто настроен против России. Он заявил, что людей с такой позицией не следует переубеждать, и сравнил их отношение к стране с фобией.