Артемий Лебедев дал совет при общении с настроенными против России людьми

Блогер Лебедев призвал не переубеждать людей, настроенных против России

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев рассказал, как следует общаться с людьми, настроенными против России. Совет на эту тему он дал в выпуске шоу «Ответошная», доступном в соцсети «ВКонтакте».

Лебедев призвал не обсуждать отношение к России с людьми, которые считают, что жизнь в стране небезопасна. «Это как с фобиями: если человеку некомфортно в закрытом помещении, то вы не можете ему сказать: "Да расслабься, все нормально, ничего страшного не будет происходить". У человека это просто какая-то подсознательная, гнетущая его вещь, с которой он ничего не может поделать», — отметил Лебедев.

Во время общения с собеседниками, негативно настроенными к России, блогер посоветовал искать другие темы для разговора.

Ранее Лебедев ответил ругающим Россию мудростью про небоскреб. По словам дизайнера, тем, что не видит в России возможностей для развития, стоит помнить, что в 100-этажном доме кто-то живет на втором этаже, а кто-то — на последнем с панорамным видом.